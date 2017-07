Smartphone : le Samsung Galaxy S8 Active se dévoile (encore) en photos

Après une photo publiée sur le site du consortium Wireless Power, puis un rendu dévoilé sur Amazon, c’est sur Reddit que sont apparues plusieurs photos et une vidéo du futur Samsung Galaxy S8 Active.

Depuis plusieurs années, Samsung décline à l’envi ses smartphones hauts de gamme en version Active. Réputées pour avoir de meilleures batteries ainsi qu’une grande résistance aux chocs, à la poussière ou à l’eau, ces versions permettent de profiter d’un appareil plus solide et plus endurant.

Le Galaxy S8 de Samsung ne devrait pas échapper à la règle et le constructeur s’apprêterait à annoncer prochainement le Galaxy S8 Active. Alors que l’on avait déjà pu voir quelques images disséminées çà et là sur la toile, c’est une flopée de nouveaux clichés qui ont fait leur apparition ce week-end, sur Reddit. Repérées par le site spécialisé Android Police, ces photos révèlent un smartphone avec un écran de 5,8 pouces toujours borderless, mais plat, contrairement à celui incurvé du Galaxy S8. Par ailleurs, contrairement aux précédents smartphones Active de Samsung, les touches de navigation sont cette fois intégrées directement dans l’écran. Le smartphone disposerait par ailleurs d’une impressionnante batterie de 4000 mAh et serait 50 % plus épais que le Galaxy S8 classique.

Selon les dernières rumeurs, le smartphone disposerait, comme pour les versions précédentes, des mêmes caractéristiques que le Galaxy S8. Il serait ainsi doté d’un processeur Exynos 8895, de 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de stockage, avec un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels en façade. Enfin, le Galaxy S8 Active devrait être doté de capacités de recharge sans fil compatibles avec le protocole Qi.

On ignore encore quand sera annoncé le Galaxy S8 Active. Si Samsung s’en tient au planning de l’an dernier, le smartphone pourrait être officialisé dans le courant de l’été. Il se pourrait cependant que, comme le S7 Active, il ne soit disponible qu'aux États-Unis à son lancement.