Samsung travaille-t-il sur une version Mini du Galaxy S8 ?

Après une version compacte du LG G6, c’est au tour du Galaxy S8 de faire l’objet de rumeurs à propos d’une déclinaison mini.

>>> [Test] Samsung Galaxy S8 : le meilleur, tout simplement

À en croire les informations du site chinois IT Home, Samsung travaillerait actuellement sur une version mini de son dernier smartphone haut de gamme, le Galaxy S8. Après le S8+ et le S8 Active, il s’agirait de la troisième version dérivée du smartphone de Samsung.

Le Samsung Galaxy S8 Mini conserverait le même design, mais avec un format plus compact et un écran plus petit de 5,3 pouces, contre 5,8 pouces pour la version classique. Cependant, contrairement à la version haut de gamme, l’écran ne serait pas particulièrement bordeless, laissant ainsi entendre que le ratio entre la taille de l’écran et celle de l’appareil, principal intérêt du S8, serait inférieur à 80 %. « En termes de caractéristiques, le Galaxy S8 Mini serait équipé du Snapdragon 821 avec 4 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage, toujours avec un appareil photo de 12 mégapixels », nous indique IT Home.

Rien n’indique que les informations du site chinois soient exactes. Depuis plusieurs années, des rumeurs émergent régulièrement sur des versions compactes des smartphones hauts de gamme de Samsung sans qu’elles ne semblent fondées. Il faut dire qu’avec sa gamme Galaxy A5, le constructeur coréen dispose déjà de smartphones abordables avec un design alléchant et des caractéristiques techniques compétitives.

>>> [Test] Galaxy A5 : un smartphone à 400 € qui a tout d'un grand