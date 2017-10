Samsung S9 : avec un capteur biométrique sous l'écran ?

Samsung a déposé un brevet mettant en évidence un capteur biométrique placé sous la dalle. Une avancée technologique que l’on pourrait retrouver sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, comprenant les Galaxy S9,S9+ et le Note 9. À en croire les schémas accompagnant ce brevet, le capteur d’empreintes serait placé sur la partie basse du terminal, à cheval entre la dalle et la coque. Une évolution pour Samsung qui avait déplacé cet accessoire au dos de ses Galaxy S8 et Note 8 afin de leur accorder la surface d’écran la plus grande possible. En s’imbriquant sous la dalle, le capteur biométrique n’empiétera pas sur la zone d’affichage.

À noter qu’il a longtemps été question qu’Apple utilise un procédé similaire sur son iPhone X. Finalement l’opération se serait révélée trop compliquée pour être appliquée dès aujourd’hui. De son côté, Qualcomm ne pense pouvoir proposer une telle technologie avant 2018 aux constructeurs de smartphones.

Les Galaxy S9 devraient être dévoilés au printemps 2018. Les rumeurs évoquent actuellement un écran Infinity animé par un Snapdragon 845 couplé à 6 Go de mémoire vive et un double capteur photo de la même trempe que celui du Galaxy Note 8.

>>> Le Samsung Galaxy Note 9 équipé d’un capteur d’empreintes sous l’écran ?