Samsung Galaxy S9 : deux modèles dès janvier ?

L’année prochaine, le constructeur sud-coréen Samsung devrait très certainement lancer le Galaxy S9. D’après un nouveau rapport publié par SamMobile, Samsung prévoirait encore deux variantes le Galaxy S9 et le Galaxy S9+.



Tout le monde s’attend déjà à ce que Samsung lance son nouveau flagship, le Galaxy S9 l’année prochaine. Le site SamMobile a d’ailleurs déjà mis la main sur le firmware de la prochaine génération dont le développement a déjà commencé. Samsung semble en effet en avance de deux semaines comparé à l’an dernier pour les Galaxy S8 et S8+. Le firmware découvert laisse bien penser que deux variantes du Galaxy S9 sont prévues. Il contient en effet les codes G960FXXU0AQI5 et G965FXXU0AQI5 soit SM-G960 et SM-G965, le dernier faisant référence au Galaxy S9+.



Des rumeurs annoncent que Samsung devrait lancer les nouveaux smartphones un peu plus tôt que prévu soit dès janvier. Pour en être sûr, il faudra attendre l’annonce qui devrait se faire lors du CES 2018.

