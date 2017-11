Samsung Galaxy S9 : seulement 4 Go de RAM ?

Les prochains modèles de smartphones Samsung, les Galaxy S9 et S9+ qui tourneront sous Android devraient être présentés et disponibles dans le commerce en 2018 très probablement en début d'année. En tout cas, à ce jour, toutes les spécificités techniques que ces appareils devraient embarquer ne sont qu’à l’état de rumeurs et non confirmées.



Selon ces rumeurs, le Galaxy S9 devrait être doté d’une plateforme Exynos 9810 qui est la plus récente proposée par Samsung. D’autre part, l’information intéressante semble révéler que le S9+ devrait quant à lui embarquer 4 Go de RAM comme le Galaxy S8+ (une version à 6 Go est disponible mais uniquement pour la Corée du Sud et la Chine).



Il aurait donc semblé assez logique que ces nouveaux modèles soient équipés de 6 Go voir 8 Go afin de se détacher de la concurrence, ce qui peut donc paraître surprenant. Toutefois, ces informations ne sont pas officielles et il faudra attendre encore quelques mois et les premiers vrais tests techniques pour avoir la confirmation des performances de ces Galaxy S9 et S9+.