Le Galaxy S9 pourrait capturer des vidéos à 1000 images par seconde

Alors que Samsung vient de sortir son nouveau Galaxy Note 8, les regards se tournent désormais vers son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S9. Selon les premières rumeurs, l’appareil pourrait être doté d’un mode vidéo ralenti capable de filmer à 1000 images par seconde.

D’après les informations du site coréen ETNews, Samsung travaillerait d’ores et déjà sur les performances photo et vidéo de son futur Galaxy S9. Pour l’occasion, le constructeur aurait développé un nouveau capteur, capable de capturer jusqu’à 1000 images par seconde, afin de permettre des vidéos ralenties 33 fois lorsqu’elles sont repassées à vitesse normale, à 30 images par seconde. Ce nouveau capteur rentrerait en production dès le 17 novembre prochain et serait composé de trois couches au lieu des deux actuellement présentes sur le Galaxy S8 ou le Galaxy Note 8.

Si les vidéos ralenties sont une fonctionnalité qui existe déjà sur plusieurs smartphones hauts de gamme depuis quelques années, rares sont les appareils à dépasser les 200 images par seconde. En début d’année, le Sony Xperia XZ Premium proposait quant à lui un mode permettant de capturer des séquences d’une seconde à 960 images par seconde. Malheureusement, comme nous l’avons vu lors du test de l’appareil, la fonctionnalité était compliquée à prendre en main et ne s’avérait utile qu’à de rares occasions, pour des vidéos de sport ou des plans artistiques.

Le Samsung Galaxy S9 devrait être dévoilé en début d’année prochaine. Le smartphone pourrait embarquer un processeur Snapdragon 845, du moins aux États-Unis, ainsi qu’un double capteur photo, jusque-là réservé au Galaxy Note 8 chez Samsung.

