Samsung Galaxy : déverrouiller son PC Windows 10 est désormais plus facile

Samsung lance une nouvelle mise à jour de son application Flow qui va rendre la vie des utilisateurs Windows 10 plus facile. Il sera désormais possible de déverrouiller son PC Windows 10 à condition d’avoir un smartphone Samsung Galaxy à proximité.

Plus besoin de rentrer de mot de passe. Il suffira d’utiliser le capteur d’empreintes digitales sur le smartphone Samsung pour déverrouiller automatiquement son PC. Le smartphone doit être équipé d’Android Marshmallow ou d’une version plus récente de l’OS. À noter que la fonctionnalité est également disponible sur la Galaxy TabPro S.



En plus de faciliter le déverrouillage des appareils, l’application Flow permettra de synchroniser les notifications mobiles avec n’importe quel appareil Windows 10. De cette façon, les utilisateurs auront moins de chances de passer à côté d’un message ou d’un commentaire sur les réseaux sociaux.



>>> Lire aussi : Galaxy Note 7 : la version reconditionnée sortira bien le 7 juillet