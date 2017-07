Samsung Gear VR : que vaut la v2 du casque de réalité virtuelle?

Sorti il y a maintenant plus de deux ans, le Gear VR avait connu un joli succès d'estime, sans pour autant créer un énorme engouement de la part des joueurs et des fans de VR. Cela n'a pas empêché Samsung de mettre au point une nouvelle version de son appareil, en lui ajoutant un gamepad et en proposant de nouveaux coloris. Alors cette nouvelle version va-t-elle enfin permettre à la réalité virtuelle de se démocratiser ? Nous avons donc testé le nouveau Gear VR et vous livrons nos conclusions.

[Test] Samsung Gear VR : faut-il craquer pour le nouveau casque de réalité virtuelle de Samsung ?