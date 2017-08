L'héritier de l'empire Samsung condamné à 5 ans de prison

Lee Jae-yong et quatre autres dirigeants du géant Samsung sont accusés d’avoir offert des pots-de-vin estimés à près de 38 millions de dollars notamment à l’ancien président sud-coréen Park Geun-hye et son proche Choi Soon-sil.

Vendredi dernier, la Cour centrale du district de Séoul a rendu son verdict sur l’affaire Lee Jae-yong, le fils de l’homme d’affaires Lee Kun-hee, l’actuel président de la société Samsung. Il a été reconnu coupable et condamné à une peine de cinq ans de prison. Avant lui, son père Lee a été accusé et condamné à trois ans de prison avec sursis pour évasion fiscale et corruption, avant d’être pardonné.

Un recours en appel déposé

>>> Lire aussi L'héritier de Samsungarrêté dans le cadre d'une affaire de corruption

Après le verdict, Kim Jong-hoon, l’avocat de la défense, a fait un recours en appel, dont la première séance du procès devrait avoir lieu au cours du mois prochain. Cette situation n’affecte cependant en rien son titre d’héritier du chaebol sud-coréen à Lee Jae-yong. Il est fort probable par ailleurs qu’il reçoit des pardons comme ses aînés à l’instar des présidents de Hyundai, de SK ou bien d’Hanwha.