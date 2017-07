Samsung lance le premier écran de cinéma LED

Samsung a annoncé le tout premier écran cinéma LED au monde. Ce nouvel écran pourrait bientôt venir remplacer les traditionnels vidéoprojecteurs au cinéma. Jusqu’à présent, les écrans aux cinémas fonctionnaient grâce à un projecteur. Pourtant, il se pourrait bien que cela change rapidement. Samsung propose en effet d’amener la technologie à LED présente sur lestéléviseursdans les salles de cinéma.

Le nouvel écran du géant sud-coréen mesure 10,3 mètres de diagonale et affiche une ultra haute définition de 4096 pixels x 2160 pixels. Il offre dix fois plus de luminosité qu’un vidéoprojecteur et combine 26,5 millions de LED. Rien ne dit si les salles de cinéma vont toutes adopter l’écran LED de Samsung dans un avenir proche. Toutefois, la compagnie sud-coréenne a déjà installé son écran dans une des 21 salles du Lotte Cinema World Tower à Séoul.



