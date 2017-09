Samsung Pay s'apprête à débarquer en France

Si Samsung propose depuis quelque temps déjà son service Samsung Pay en Corée ou aux États-Unis, il n’est pas encore officialisé pour la France. Cependant, certains utilisateurs ont pu voir l’application installée sur leurs terminaux, avant un déploiement prochain.

>>> Apple Pay est disponible en France, voilà comment l'utiliser

Comme Apple Pay, Samsung Pay, le service de paiement sans contact du constructeur coréen, n’a pas été déployé dans tous les pays au même moment. Il faut dire qu’outre des questions classiques de traduction, ces services nécessitent des partenariats avec des banques ou des compagnies de cartes bancaires et leur arrivée se fait donc territoire après territoire. Cependant, après un lancement en Corée du sud et aux États-Unis en 2015, puis dans plusieurs pays comme la Russie, la Suède, la Suisse ou la Grande-Bretagne, Samsung Pay devrait arriver prochainement en France.

Ainsi, en mai dernier, on apprenait que Samsung prévoyait un déploiement de son application de paiement sans contact dans l’hexagone pour le mois de septembre. Une arrivée qui semble de plus en plus probable, comme le soulignent nos confrères de Frandroid. Ils ont en effet mis la main sur une capture d’écran de l’application, installée sur un Samsung Galaxy S8 et traduite en français. Si l’application n’est pas encore fonctionnelle, elle semble cependant prête pour un lancement prochain.

Dans quelques jours, le 15 septembre, sortira en France le Galaxy Note 8. Une bonne occasion pour Samsung de lancer enfin sa plateforme en France et de proposer une alternative à Apple Pay, en attendant que Google sorte à son tour son service Android Pay dans l’hexagone.

>>> Galaxy Note 8 : on a pris en main la phablette de Samsung