[Promo] Le Samsung Galaxy Note 8 à 724,99 €

Si vous recherchez la dernière phablette de Samsung à un prix moins exorbitant que d'habitude (de 900 à 1 000 €), Ebay propose la Galaxy Note 8 à seulement 724,99 €.



Le Samsung Galaxy Note 8 est la Rolls des smartphone à très grand écran (aka phablettes). En l'occurrence, l'affichage de 6,3 pouces bénéficie de la qualité de la technologie Amoled. Ce dernier est d'une très grande précision, puisqu'il affiche pas moins de 2 960 x 1 440 pixels. D'autre part, ses bords sont légèrement incurvés.



Le processeur à huit cœurs est complété de 6 Go de mémoire vive et de 64 Go d'espace de stockage. L'ensemble fonctionne sous Android 7. Et comme son nom l'indique, le smartphone est livré avec un stylet qui permet - entre autres - de prendre rapidement des notes à l'écran.



Le Note 8 intègre deux capteurs photo arrières de 12 mégapixels. Ce dispositif permet de réaliser un zoom optique 2x. Les clichés obtenus sont parmi les meilleurs du marché, même lorsque la luminosité est limitée. Idem pour le capteur frontal de 8 mégapixels.



Avec sa batterie de 3 300 mAh, le Note 8 offre une grande autonomie, d'environ un à deux jours, en fonction de la fréquence d'utilisation. Le Note 8 intègre bien sur également un lecteur d'empreintes digitales.







