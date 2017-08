[Promo] Samsung : barre de son HW-K551 à 188 €

Cette barre de son argentée, accompagnée de son caisson de basses sans fil est proposée à 235 € par Darty (avec le code promo DARTYSON10). Et comme Samsung rembourse 20% sur ce produit jusqu'au 10 octobre, elle ne revient finalement qu'à 188,00 €.

La HW-K551 est une barre de son compatible Bluetooth, ce qui lui permet de jouer facilement la musique envoyée depuis un smartphone ou une tablette. D'ailleurs, il suffit d'utiliser l'application Samsung pour allumer la barre de son. Cette dernière intègre six haut-parleurs, quatre aux extrémités pour restituer les sons stéréo, et deux pour le canal central dédié aux voix. Il s'agit donc d'une barre de son 3.1.

La HW-K551 a une puissance de 340 Watts (dont 160 Watts pour le caisson de basse) et possède une connectique assez basique (une entrée numérique optique, HDMI In, HDMI Out ARC), mais suffisante pour connecter une platine Blu-Ray et une console de jeu. Un port USB permet également de lire les fichiers stockés sur une clé.

>>> Retrouvez tous les bons plans de la rédaction

>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !