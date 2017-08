Leadership 8 (G-9298) : Samsung dévoile son smartphone à clapet

Les smartphones à clapet ne sont définitivement pas morts. Samsung vient en effet de dévoiler le G-9298 aussi connu sous le nom de Leadership 8 en chinois qui est un smartphone à clapet haut de gamme.

Samsung continue de proposer des smartphones à clapet pour le marché chinois. L’an passé, le géant sud-coréen lançait le W2017 et il a décidé de réitérer cette année avec une nouvelle version, le G_9298. Le Leadership 8 est essentiellement une version améliorée de son prédécesseur.

Parmi les nouveautés, le smartphone est désormais équipé du processeur Snapdragon 821CPU, d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels f/1.7, ainsi que d’un capteur photo avant de 5 mégapixels f/1.9. Ce smartphone à clapet n’a rien à envier aux smartphones classiques puisqu’il se charge sans fil et qu’il est doté d’un capteur d’empreinte digitale. Il possède également deux écrans AMOLED 1080p, un à l’intérieur et un à l’extérieur sur le clapet et il est possible d’utiliser Samsung Pay.



Le Leadership 8 est uniquement disponible en Chine et rien ne dit pour le moment s’il sera commercialisé un jour dans un autre pays.



