Ecran noir pour les TV Samsung au Royaume-Uni

Samsung UE55MU7070De nombreux utilisateurs de téléviseurs Samsung se sont retrouvés face à un écran noir après avoir effectué une mise à jour du firmware.

C’est le Guardian qui rapporte le problème après avoir reçu plusieurs messages de la part de leurs lecteurs, ceux-ci corroborant d’autres posts publiés dans les forums de Samsung.



Survenue avec la mise à jour poussée par Samsung il y a une semaine, la panne concernerait les MU6100K, MU7070 et MU6409, trois modèles récents et uniquement distribués outre-Manche.



Samsung s’est empressé de prendre la parole. Le constructeur explique que ses équipes sont à pied d’oeuvre pour résoudre ce problème. D’après ses informations, « un petit nombre de TV sont affectées au Royaume-Uni (environ 200) par la mise à jour du 17 août du firmware de la gamme 2017 des TV de série MU ». Samsung ajoute que le bug a été identifié et la mise à jour désactivée. Désormais, « nous sommes en train de travailler avec chaque consommateur pour résoudre le problème », le patch censé tout remettre en ordre devant apparemment être installé par un « technicien/ingénieur certifié Samsung ».



