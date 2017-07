Samsung embarque Steam Link dans ses TV Ultra HD

Samsung intègre la solution Steam Link dans certains de ses téléviseurs, de quoi permettre à leurs possesseurs de jouer aux titres de leur ludothèque Steam, confortablement assis dans leur canapé.



À l’origine, le Steam Link est un boîtier qui permet de diffuser sans fil et sur le même réseau local le contenu Steam de l’ordinateur au téléviseur ou tout autre écran distant. On apprend aujourd’hui que Samsung propose ce même service sans aucun boîtier additionnel. Il suffit d’installer l’application idoine sur son téléviseur pour profiter des mêmes fonctionnalités.

Actuellement, les téléviseurs Ultra HD de 2016 et de 2017 du constructeur sud-coréen sont compatibles. L’application dédiée n’est encore qu’en version bêta, mais semble fonctionner parfaitement d’après les premiers retours. Il faut néanmoins un bon réseau local pour en profiter pleinement et une connexion filaire est fortement conseillée. Dans cette configuration, on a accès à un streaming en 1080p à 60 images par seconde. Samsung réfléchie déjà à améliorer son service en proposant également du streaming en Ultra HD (3840 x 2160 pixels), ce qui ferait sens avec les gammes de téléviseurs compatibles.



Côté contrôle, PC Gamer rapporte que le Steam Controller est opérationnel, tout comme la manette Xbox 360 (le modèle filaire). Les pads de PS4 et Xbox One les rejoindront prochainement.



Encore en développement, l’application Steam Link pour TV Samsung devrait être déployée avant la fin de l’année auprès du grand public.