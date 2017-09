SanDisk annonce une carte microSD de 400Go

SanDisk, la société rachetée par Western Digital en 2016, vient de battre un nouveau record, celui de la plus grande capacité de stockage, avec une carte MicroSD d’une capacité de 400 Go. Le composant a été dévoilé pour la première fois lors de l’IFA 2017.

Un nouveau record mondial

La carte SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I de 400 Go est l’idéale pour les utilisateurs de Smartphones et de tablettes Android, selon SanDisk qui a fait une annonce fin août sur son site pour présenter sa nouvelle carte MicroSD disposant de la plus grande capacité de stockage au monde. Sa vitesse de transfert peut atteindre plus de 100 Mb/s. Elle peut en effet transférer 1200 photos par minutes, contenir jusqu’à 40 heures de vidéos Full HD et charger plus rapidement des applications grâce à la certification « A1 App Performance Class », selon encore SanDisk.

Le prix recommandé annoncé par la marque est de 249,99 dollars, soit près de 210 euros. Il faut toutefois préciser que ce prix inclut une garantie qui court jusqu’à dix ans pour une carte SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I de 400 Go.

