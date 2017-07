Vous pouvez désormais sauvegarder tout votre ordinateur avec Google Drive

Il sera désormais plus facile de sauvegarder les données de son PC ou de son MacBook grâce à Google Drive. Google vient de lancer une application baptisée « Backup & Sync ». Elle permet de sauvegarder et synchroniser les fichiers directement depuis son ordinateur.

La nouvelle application desktop permet d’avoir accès plus facilement à l’ensemble des données stockées sur son ordinateur ou même dans le cloud. Une fois « Backup & Sync » installé, les utilisateurs pourront ouvrir des fichiers, les modifier et les organiser directement depuis l’application.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de la télécharger puis de l’installer. L’utilisateur devra alors entrer son nom et son mot de passe Google. Il pourra ensuite choisir quel fichier il désire intégrer pour qu’il soit automatiquement synchronisé. Un fichier « Backup & Sync » apparaitra ensuite sur le bureau pour un raccourci.



La nouvelle fonctionnalité est très utile pour mieux organiser ses fichiers et son cloud. À noter que Google Drive est gratuit jusqu’à 15 Gb de stockage. Pour stocker un volume plus important, le service sera alors payant.



