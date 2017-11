[Promo] Windows 10 Professional OEM à 14,39 €

Sur le site SCDKey, vous pouvez actuellement vous procurer une clé d'activation pour Windows 10 Professional pour seulement 14,39 €, au lieu de 46,49 € en temps normal. La clé fonctionne pour les versions 32 et 64 bits du système d'exploitation.

Attention, Windows 10 est ici en version OEM (32 et 64 bits), à savoir que sa clé ne pourra être utilisée qu’une seule fois et sera par la suite lié au matériel sur lequel elle aura été installée. Impossible de migrer d’une version Famille à une version Pro. Elle ne fonctionne que pour une nouvelle installation de Windows.

Windows 10 Professional se distingue de la version classique par certaines fonctions, parmi lesquelles on peut citer BitLocker, qui permet de chiffrer précisément certaines de vos données ou l'ensemble de votre disque dur, ou Remote Desktop, qui - comme son nom l'indique - permet d'accéder à distance à votre machine.

À noter que nous avons acheté des clés pour tester SCDKey et n’avons rencontré aucun problème quant à leur activation. Le site requiert la création d’un compte et d’un moyen de paiement parmi ceux-ci : PayPal, carte bancaire (Visa ou MasterCard), Mint, Neosurf ou Ticket Premium.







>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !



Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.