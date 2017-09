Aux îles Salomon, on découvre encore de nouvelles espèce de rats

Les îles Salomon, au nord-est de l’Australie, abritent des espèces rares et les scientifiques viennent une nouvelle fois de le prouver en démontrant l’existence d’une nouvelle espèce de rats qui serait plus grosse qu’un opossum et plus lourde qu’un ananas.

Une espèce en voie de disparition

La nouvelle espèce porte le nom d’Uromys Vika et elle serait le premier rongeur découvert sur les îles Salomon en 80 ans. Elle se présente comme un animal d’une longueur de trente centimètres, du bout de son nez à l’extrémité de sa queue, et d’un poids d’environ un kilo. La découverte a été faite par Tyrone Lavery, un mammalogiste du Field Museum de Chicago, qui en a entendu parler pour la première fois en 2010 par les habitants de Vangunu, l’une des îles Salomon. « La nouvelle espèce est assez spectaculaire. C’est un gros rat, un rat géant », a affirmé Tyrone Lavery dans son communiqué. Le contenu de ses études et les photos de l’espèce ont par ailleurs été publiés au Journal of Mammalogy.

Le vika est malheureusement en danger d’extinction en raison de la déforestation des îles Salomon, selon Tyrone. L’espèce endémique a en effet été découverte dans un arbre fortement menacé d’extinction, connu sous le nom vernaculaire de Mudi.