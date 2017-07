Des cristaux transformés en composants électriques réutilisables

Les systèmes électroniques se retrouvent dans la majorité des cas sur un circuit imprimé. La science évolue actuellement et certains chercheurs proposent même des encres conductrices pour migrer vers d’autres supports. Des scientifiques de l'Université d'État de Washington repoussent plus loin les limites de l’électronique.



En effet, ils ont rendu conductrice une partie d’un cristal. Le procédé utilise un certain type de laser qui change la propriété électrique de la surface exposée. Les scientifiques ont réussi à créer une ligne conductrice gravée sur le cristal de cette manière. Le verre conserve sa transparence, mais le courant passe bien de part et d’autre de la ligne, même à température ambiante. Cette étude qui a fait l’objet d’un article dans Nature, s’illustre comme une avancée majeure. Auparavant, il fallait chauffer un cristal pour que celui-ci devienne conducteur. Dans ce cas, le matériau retrouve très vite ses propriétés initiales lorsqu’il refroidit.



Cette découverte ouvre également la voie à de nouvelles possibilités dans le domaine de l’électronique. Mais si la gravure des circuits nécessite un laser, leur suppression passe par un chauffage intense.

