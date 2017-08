Jeu de plateau : Scythe arrive sur Steam !

A l’occasion de la dernière Gen-Con, convention dédiée aux jeux de société, l’éditeur Asmodee a annoncé que Scythe serait prochainement disponible sur Steam.

Scythe est devenu la coqueluche de bon nombre de joueurs depuis son lancement via Kickstarter à l’été 2016. Manipulant habilement les ingrédients du 4X (exploration, expansion, exploitation et extermination), il jouit d’un thème fort qui participe grandement à son succès. Dans des années 20 alternatives, l’Europe de l’Est est encore meurtrie par la Grande Guerre. La ville-état nommée The Factory, laquelle alimentait les forces avec des mechas blindés, a fermé ses portes. Tous les pays voisins (les joueurs, de 1 à 5) n’ont d’yeux que pour elle.



Le portage de Scythe sur Steam viendra rejoindre les multiples adaptations déjà opérées (avec brio !) par Asmodee Digital, la filiale numérique d’Asmodee. Parmi elles, on compte SmallWorld, Mr Jack, Splendor, ou plus récemment Mysterium et Potion Explosion. Pour l’instant aucune date de sortie n’a été avancée. Les plus impatients peuvent toujours se frotter à une version numérique déjà existante. Scythe est en effet disponible via le logiciel Tabletop Simulator… disponible sur Steam. Il en coûtera 7,99 € aux intéressés.