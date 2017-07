San Diego Comic-Con 2017 : le planning des annonces ciné et séries TV

Si la Comic-Con de San Diego est attendue de pied ferme par les fans de BD américaines, au fil des an, la convention a aussi réussi à s'imposer en annonces liées aux films et aux séries TV. À tel point qu'il s'agit aujourd'hui du plus gros événement en la matière, et que diffuseurs et grosses majores devraient y annoncer leur planning et présenter des bandes-annonces de leurs prochaines productions. Voici donc un petit condensé des conférences les plus geeks et organisées par les différents diffuseurs :

20 juillet Colony (USA Network)

Van Helsing (Syfy)

Timeless (NBC)

Legion (FX)

Inhumans (ABC)

12 Monkeys (Syfy) 21 juillet The Big Bang Theory (CBS)

Psych (USA Network)

iZombie (CW)

Fear the Walking Dead (AMC)

The Walking Dead (AMC)

The 100 (CW)

Game of Thrones (HBO)

The Gifted (Fox)

Preacher (AMC)

Marvel’s The Defenders (Netflix) 22 juillet Riverdale (CW)

The Originals (CW)

Krypton (Syfy)

Lucifer (Fox)

Star Trek Discovery (CBS All Access)

Wynonna Earp (Syfy)

Gotham (Fox)

Stranger Things (Netflix)

Supergirl (CW)

Magicians (Syfy)

Legends of Tomorrow (CW)

Westworld (HBO)

The Orville (Fox)

Black Lightning (CW)

The Expanse (Syfy)

The Flash (CW)

Ghost Wars (Syfy)

Arrow (CW)

Midnight Texas (NBC) 23 juillet Supernatural (CW)

Côté cinéma, Marvel devrait entamer la promotion de Thor Ragnarok (25 octobre 2017) et de Black Panther (14 février 2018). Il se pourrait même que l'on en apprenne un peu plus sur les autres films Disney/Marvel prévus pour l'année prochaine, à savoir Ant-Man & The Wasp (18 juillet 2018) et le très attendu Avengers Infinity War (25 avril 2018). La Fox quant à elle devrait nous en apprendre davantage sur les sorties de ses prochains films Marvel, la majore ayant récemment annoncé six dates sans préciser le nom des longs métrages qui y sont attachés. Du côté de la concurrence, on pourra regretter l'absence de Joss Whedon, actuel réalisateur de Justice League et contraint de retourner à la dernière minute certaines scènes, avant la sortie du film prévue pour le 15 novembre prochain.



Il y a également de fortes chances pour des films comme Lego Ninjago (11 octobre 2017), Blade Runner 2049 (4 octobre 2017) ou encore Star Wars Les derniers Jedi (13 décembre 2017) fassent aussi parler d'eux pendant la convention. Notez enfin que, et c'est une grande première, il sera possible de suivre direct la Comic-Con sur Twitter. Un accord avec IGN permettra en effet de profiter jusqu'à 13 heures de programmes (bandes-annonces, interviews, cosplays, coulisses de tournage, etc.).