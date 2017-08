Secret of Mana revient dans un remake tout en 3D en février 2018

Secret of Mana Remake

Square Enix vient d’annoncer le remake de Secret Mana, son action-RPG sorti initialement en 1994 sur Super Nintendo (1993 au Japon).



Une première fuite avait été causée par Gematsu, mais Square Enix n’a pas tardé à faucher la rumeur en l’officialisant via son compte Twitter.



Les éditeurs font du neuf avec du vieux, c’est la tendance de ces dernières années, notamment avec les versions HD d’anciennes gloires vidéoludiques, on pense ici à la gamme Classic HD de Sony ou plus récemment à Starcraft Remastered. Côté RPG, tous les yeux étaient jusqu’alors rivés sur le remake de Final Fantasy VII, à tel point que personne n’a vu arriver le rhabillage de Secret of Mana.

Plus qu’un simple lissage graphique, le titre de Square Enix se paye un refonte complète de ses graphismes. Sorti en 2D en 1994, il fait peau neuve en passant à la 3D. Sa bande son a aussi été retravaillée, tout comme son gameplay, sans doute modernisé pour être en phase avec les productions actuelles. Enfin, le contenu en lui-même gagne des dialogues supplémentaires qui viendront enrichir l’histoire du jeu.



Non content de son annonce, Square Enix a même déjà précisé une date de sortie : le 15 février 2018 sur PC (via Steam), PS4 et PS Vita. Rien sur Xbox One et surtout sur Switch bien que Nintendo ait porté le projet originel il y a bientôt 25 ans.