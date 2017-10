Buttercup, Alternate Pic View, Permadelete : les logiciels de la semaine

AlternateStreamView 1.54

Ce programme vous donne la possibilité de scanner votre disque dur, dans le but de trouver tous les flux vidéo cachés. Après avoir lancé le scan du disque et avoir trouvé les flux alternatifs, vous allez pouvoir extraire ceux-ci dans le dossier spécifié, mais aussi supprimer ceux non utiles ou indésirables, etc.

Télécharger AlternateStreamView 1.54





Avira Software Updater 2.0.4.43

Avira Software Updater est un logiciel gratuit pour Windows qui vous permet de garder un niveau de mise à jour optimal de votre PC. Il s'agit en fait d'un système d'updates automatisées, qui vous permet de maintenir à jour vos logiciels les plus populaires à leurs versions les plus récentes.

Télécharger Avira Software Updater 2.0.4.43





Buttercup 0.22.0

Buttercup est un logiciel gratuit qui va s'avérer très utile à tous ceux qui possèdent et utilisent un grand nombre de comptes avec identification au jour le jour. C'est un système qui vous permet de conserver et gérer tous vos mots de passe de façon sécurisée au sein d'une seule et même interface.

Télécharger Buttercup 0.22.0





Permadelete 0.5.2

Permadelete est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de maintenir un PC propre et sans données inutiles. Il s'agit d'un programme qui vous permet de supprimer les fichiers de votre choix, mais aussi toutes les traces qui restent de ces fichiers afin de ne jamais pouvoir les récupérer.

Télécharger Permadelete 0.5.2





Alternate Pic View 2.470

Ce programme simple et Open-Source vous propose de visionner, manipuler et éditer des images et photos. Il profite de de nombreux outils de peinture pour effectuer tous les travaux artistiques que vous souhaitez.

Télécharger Alternate Pic View 2.470