HDHacker, Challenger, Password Manager, NAPS2 : les logiciels de la semaine

KeyWrangler Password Manager 1.1

KeyWrangler Password Manager pour Windows, Mac et Linux est un logiciel gratuit qui vous propose de gérer vos mots de passe. Grâce, choisissez des mots de passe aussi compliqués que possible à retenir et enregistrez-les dans le programme : vous pourrez y accéder à n'importe quel moment même sans connexion internet.

Télécharger KeyWrangler Password Manager 1.1





myCollections 6.0.0.0

Ce logiciel gratuit va s'avérer très pratique pour tous ceux qui possèdent un très grand nombre de médias et qui en acquièrent en permanence. C'est un système de tri qui organise et met à jour automatiquement vos collections de livres numériques, jeux, vidéos et musiques.

Télécharger myCollections 6.0.0.0





NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) 5.6.1

NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de mieux gérer vos documents PDF et autres formats pour travailler. C'est un scanner virtuel qui numérise vos documents et vous propose de les trier et les organiser comme bon vous semble.

Télécharger NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) 5.6.1





Challenger 2.4.27

Ce logiciel vous offre le moyen de protéger les données de votre PC en les chiffrant via un système puissant et efficace. Ainsi, grâce à Challenger, il vous suffira de sélectionner les fichiers et dossiers à protéger et les placer dans un des huit espaces cryptés que vous pouvez créer.

Télécharger Challenger 2.4.27





HDHacker 1.6.5

HDHacker est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de mieux protéger vos données. Il vous permet d'explorer, de restaurer et de sauvegarder une zone d'amorçage ou un secteur d'un disque dur. Vous pourrez recourir à HDHacker pour sauvegarder et restaurer un gestionnaire de démarrage précis en cas de réinstallation de l'OS.

