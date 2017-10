The Dude, TweakPower, Atom, Plex : les logiciels de la semaine

TurnedOnTimesView 1.35

TurnedOnTimesView est un logiciel gratuit pour Windows qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'il se passe sur l'ordinateur. Le logiciel vous indiquera à quelles heures votre PC a été allumé, combien de temps il est resté actif, le type d'arrêt, la ou les raisons de son arrêt, le processus d'arrêt et son code d'arrêt, etc.

Télécharger TurnedOnTimesView 1.35





The Dude 6.40.4

The Dude est un utilitaire réseau gratuit destiné à la gestion avancée de votre réseau informatique et de ses équipements. Il permet non seulement de scanner automatiquement le réseau à la recherche de tout équipement informatique présent, mais permet aussi d'en dessiner la cartographie et de vous alerter en cas de problème.

Télécharger The Dude 6.40.4





Plex Media Server 1.9.4.4325

Plex Media Server est un logiciel gratuit qui vous permet de gérer l'ensemble de vos contenus multimédia et de façon hyper sécurisée. Grâce à lui, vous pouvez organiser vos vidéos, vos photos et votre musique, afin de les diffuser et les gérer sur tous vos appareils numériques comme votre smartphone, votre tablette ou votre PC.

Télécharger Plex Media Server 1.9.4.4325





TweakPower 0.047

TweakPower est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre d'exploiter au mieux les capacités de votre PC. Le programme optimiser votre machine, et va surtout détecter tout ce qui n'est plus utile dans le système, et finira par le nettoyer (l'accumulation importante de fichiers et données inutiles ralentit les PC).

Télécharger TweakPower 0.047





Atom 1.21.1

Atom est un logiciel gratuit compatible Windows, Mac et Linux destiné aux développeurs pour leur proposer une alternative pratique pour travailler. C'est un éditeur de texte qui vous permet de facilement travailler sur vos codes de programmation.

Télécharger Atom 1.21.1