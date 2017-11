Disk Drill, PhotoPageGen, XdN Tweaker : les logiciels de la semaine

Disk Drill (Pandora Recovery)

Lorsque vous supprimez des fichiers sur votre PC de manière classique, en réalité Windows ne les supprime pas totalement, mais efface simplement son index. Disk Drill permet très simplement de rechercher et de restaurer tout type de fichier supprimé sur votre PC ou supports externes (clé USB, disque dur externe, etc.).

Télécharger Disk Drill





XdN Tweaker 0.9.3.0

XdN Tweaker se charge de réaliser des opérations de configurations que Windows ne permet pas par défaut ou qui sont assez compliquées à mettre en œuvre à la main (modifications dans le registre par exemple). Il donne accès à un certain nombre de fonctions, dont le fameux UAC (User Access Control) de Windows.

Télécharger XdN Tweaker 0.9.3.0





Real Desktop Standard 2.08

Real Desktop Standard est un logiciel de personnalisation qui permet de remplacer le bureau traditionnel de Windows par un bureau entièrement en 3D. Dans sa version gratuite, Real Desktop Standard ne possède pas les fonctionnalités avancées de la version payante (sélection du fond d’écran, changement de la taille des icônes, etc.).

Télécharger Real Desktop Standard 2.08





Unknown Device Identifier v9.01

Il arrive dans votre gestionnaire, que l'un de vos périphériques ne soit pas encore reconnu car vous n'avez pas installé les pilotes... Dans ce cas-là, il est difficile de savoir exactement de quoi il s’agit. Unknown Device Identifier vous permettra de remédier à cela, en vous fournissant de nombreuses informations sur le périphérique en question.

Télécharger Unknown Device Identifier v9.01





PhotoPageGen 6.0

PhotoPageGen est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de partager avec vos amis toutes vos expériences en photos et en vidéos. C'est un programme bien pensé et très facile à utiliser qui vous permet de créer des albums photo/vidéo personnalisables sous forme de sites web.

Télécharger PhotoPageGen 6.0