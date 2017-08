La Sequent Watch est la première montre connectée à recharge cinétique

Les montres connectées présentent différents design. Certains modèles comme la Kronaby embarquent une panoplie de technologie sous un cadran qui se rapproche d’une montre classique. Et les smartwatch s’inspirent maintenant des systèmes cinétiques proposés par de grandes marques comme Seiko. L’entreprise suisse, Sequent, a repris le concept dans un projet lancé sur la plateforme de financement participative Kickstarter.



La Sequent Watch se recharge en effet en convertissant et en stockant les mouvements de l’utilisateur en énergie électrique. La montre connectée fonctionne sans nécessiter un chargement particulier. Le système s’annonce comme un grand premier dans le monde des wearables. Le défi aura été conséquent puisque les composants électroniques sont alimentés intégralement par l’énergie cinétique. La Sequent Watch dispose d’un GPS, d’un capteur de fréquence cardiaque et gère une liaison Bluetooth avec des appareils Android ou iPhone. Sequent propose également une application axée sur le sport et la santé. Elle est actuellement en version beta, mais la synchronisation avec la montre est déjà au point.

La Sequent Watch capitalise sur un design signé par une équipe suisse. L’entreprise a également collaboré avec des partenaires comme Horween Leather Company connu pour ses cuirs et Braloba qui fabrique notamment des bracelets de montre. La Sequent Watch est proposée à partir 189 $.