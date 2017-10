Une nouvelle adaptation de Stephen King en série TV

À quoi ressemblerait l'univers de Stephen King dans une adaptation de J. J. Abrams ? C’est la question que les téléspectateurs devraient se poser pendant plusieurs mois avant de voir le premier épisode de Castle Rock sur leurs écrans.

La première bande-annonce de l’adaptation sur les petits écrans de l’œuvre de Stephen King, Castle Rock, vient d’être publiée. Elle est signée J. J. Abrams pour Hulu. Le concept s'inspire évidemment de l'oeuvre de Stephen King et le casting promet aussi une surprise puisque la série marque le retour de l’actrice Sissy Spacek (Carrie) dans le monde de Stephen King.

Le teaser publié par la plateforme Hulu sur son compte YouTube apporte cependant peu d’indices sur Castle Rock. Le buzz est d’autant plus vif qu'Hulu annonce la sortie officielle du premier épisode en 2018. La série TV censée rendre hommage à l’un des auteurs les plus connus du monde littéraire du genre horreur fait également apparaître l’acteur Bill Skarsgård à l’écran.

Castle Rock - First Look Teaser (Official) • A Hulu Original