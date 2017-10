Voici à quoi va ressembler Dr Who en animation

Le premier teaser d’une nouvelle version animée de la série TV britannique Doctor Who vient de faire surface. Il s’agit d’un remake d’un ancien épisode de Doctor Who qui n’a pas été achevé à la fin des années 1970.

L’épisode, intitulé « Shada », en référence à la planète prison des seigneurs du temps, était censé clore la 17e saison du légendaire feuilleton britannique Doctor Who de Douglas Adams. Une grève survenue à la BBC au moment de la réalisation de l’épisode a en effet entrainé l’abandon. Les téléspectateurs ont toutefois pu apprécier les éléments tournés de l’épisode en 1992 et un livre intitulé « Doctor Who : Shada : L’aventure perdue » de Gareth Roberts a été publié en 2013.

Près de quarante ans après la « suspension » du projet, BBC invite les téléspectateurs à replonger dans l’univers de science-fiction de Douglas Adams d’une autre manière. Outre les reconstitutions animées des scènes non filmées originales, Doctor Who : Shada comportera en effet les versions remastérisées des scènes originales. Les acteurs originaux, incluant Tom Baker dans le rôle du docteur, vont verbalement faire leur retour, par ailleurs.

Doctor Who : Shada sera disponible en téléchargement dès le 24 novembre prochain, puis en Blu-ray et en DVD à partir du 4 décembre prochain, selon le compte officiel de Doctor Who sur Twitter.