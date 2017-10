La nouvelle Dr Who a trouvé ses copains

La nouvelle saison de la série TV britannique, Doctor Who, s’annonce surprenante. Après avoir présenté Jodie Whittaker dans la nouvelle incarnation du Docteur, il y a plusieurs mois, BBC dévoile les trois nouveaux visages qui apparaîtront aux côtés de l’actrice l’année prochaine.

10 épisodes de 50 minutes par saison

Bradley Walsh, Tosin Cole et Mandip Gill sont les nouveaux acteurs qui vont s’inviter aux écrans dans la onzième saison de la série culte britannique, Doctor Who, dont le personnage central sera désormais incarné par une femme : Jodie Whittaker. Alors que Bradley interprètera le rôle de Graham, Tosin campera Ryan et Mandip, Yasmin, selon un rapport de BBC du début du mois d’octobre.

Alors que l’annonce officielle évite le mot « compagnon », un reportage de Radio Times suggère que Walsh rejoindra Whitaker sur le TARDIS. Les rôles de Ryan et d’Yasmin, quant à eux, restent flous. Le nouveau scénariste et producteur exécutif de la série, Chris Chibnall, veut cependant casser la tradition et promet une série exceptionnelle par rapport aux saisons précédentes. La première diffusion est par ailleurs prévue pour l’automne 2018.

Bradley Walsh est la star de Law & Order : UK tandis que Mandip Gill a été vue notamment dans la série Hollyoaks. Tosin Cole est quant à lui connu pour son rôle dans Star Wars : Le Réveil de la Force.