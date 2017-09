Séries TV : toutes les séries geek de 2017-2018

La rentrée, c’est le retour au travail ou à l’école, mais c’est également le moment de découvrir de nouvelles séries TV. C’est souvent à l’automne que les chaînes de télévision lancent leurs nouveaux programmes et les saisons suivantes de vos séries favorites. Cette année ne fait pas exception à la règle et de nombreuses séries pour geeks seront de retour dans quelques jours. Entre les nouvelles œuvres, celles qui reviennent pour une deuxième saison et les vieux de la vieille, la rédaction de Tom’s Guide a sélectionné pour vous les 45 séries geek à suivre cette année.

>>> Les 45 séries TV geek à suivre cette année