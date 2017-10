En dehors de Game of Thrones, Jon Snow et Ygritte, c'est du sérieux

Une annonce parue au journal The Times of London confirme l’idylle entre l’acteur Kit Harington (alias Jon Snow) et la comédienne Rose Leslie (alias Ygritte). Une façon on ne peut plus originale d’officialiser une romance.

Un couple formé 2012

De nombreux médias s’en doutaient depuis des mois. Des sites tels que Life & Style ou Bustle ont signalé l’existence d’une relation amoureuse entre les deux comédiens en dehors de l’écran, plus tôt cette année. Des rumeurs identiques avaient déjà circulé depuis 2012. Alors qu’Harington et Leslie étaient toujours restés discrets à ce sujet, une première apparition en public a confirmé officieusement leur relation, en 2016.

La publication officielle est la suivante : « les fiançailles sont annoncés entre Kit, le jeune fils de David et de Deborah Harington de Worcestershire, et Rose, la cadette de Sebastian et de Candy Leslie de Aberdeenshire ». Une confirmation a également été postée notamment sur Twitter par Elliot Wagland du Huffington Post. À l’écran, la romance entre les deux célébrités a pris fin quand Ygritte a été tuée par une flèche à la fin de la saison 5 de la série TV populaire. Dans la vraie vie, cette issue est moins probable.