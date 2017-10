Game of Thrones : qui est vraiment le personnage principal de la série ?

Game of Thrones fait partie des séries TV les plus spectaculaires du moment. À ne voir que son taux de téléchargement illégal sur Internet. Mais, beaucoup de téléspectateurs ignorent le personnage principal de la série. Et pour cause Georges R.R Martin a pris soin de répartir les pouvoirs et l'importance entre les principaux personnages de son oeuvre. Pour autant, une réponse à la question existe et elle est statistique :

Jon Snow reste le personnage le plus populaire de la série, selon la durée cumulée de son apparition à l’écran. Si la moyenne générale des cent meilleurs personnages de GoT se situe en effet à environ huit minutes, l’apparition de Kit Harington est bien plus longue. L’antihéros Tyrion Lannister, la princesse déchue Daenerys Targaryen, la courageuse Sansa Stark et la manipulatrice en chef Cersei Lannister figurent également parmi les plus notables du classement disponible sur Github. La popularité de Ned Stark (Sean Bean) lors de la première saison de la série est également notoire dans l’analyse. Malheureusement, il a été tué dès le neuvième épisode !

Jon Snow n’a pourtant pas été aussi important dans la deuxième saison de la série où Tyrion et Theon Greyjoy ont été très en vue. Tout comme Daenerys Targaryen, la mère des dragons, qui ne figurait même pas dans le top 10 du classement de la saison 4.

L’analyse suggère également que la Maison Stark est le domaine le plus visible dans la série Game Of Thrones.