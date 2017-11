Une semaine après les premières informations autour d’une série TV Le Seigneur des Anneaux, Amazon a finalement confirmé les rumeurs ce lundi. La plateforme va bien adapter l’univers de la Terre du Milieu en série TV pour son service de vidéo à la demande Amazon Prime Video.

La série prévue par Amazon ne reprendra cependant pas directement l’histoire des romans publiés par J.R.R. Tolkien entre 1954 et 1955. Elle devrait en effet raconter des événements précédant le premier livre de la saga, La Communauté de l’Anneau, et non pas nécessairement les aventures de Frodon, Sam, Aragorn ou Gandalf. Le riche univers créé par J.R.R. Tolkien se prête particulièrement bien à l’écriture d’autres histoires au sein du même univers, comme ont notamment pu le découvrir les joueurs de Shadow of War et Shadow of Mordor.

Amazon a ainsi annoncé une série de « plusieurs saisons » qui explorera « de nouveaux arcs narratifs », mais également « l’éventualité d’une autre série dérivée » basée sur le même univers. Pour l’heure, Amazon n’a pas encore annoncé le nom du principal scénariste qui sera chargé d’adapter l’univers de Tolkien en série TV. Le service de vidéo à la demande a cependant annoncé collaborer avec le Tolkien Estate and Trust, l’éditeur HarperCollins et le studio New Line Cinema, déjà en charge de la trilogie cinématographique.

Si l’on ignore encore tout de l’histoire, du casting ou de l’équipe de production de la série Amazon autour du Seigneur des Anneaux, on connaît cependant sa date de sortie. La première saison de la série est en effet prévue pour 2020 sur la plateforme Amazon Prime Video. De quoi permettre à la production de se mettre en branle et prendre la succession de Game of Thrones, dont l’ultime saison sera terminée et dont le succès aura servi d’inspiration à Amazon pour acheter les droits de l’œuvre fantastique de Tolkien.