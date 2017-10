Premières images de The Walking Dead saison 8

Un premier extrait de la saison 8 de la série TV « The Walking Dead », attendue sur AMC à partir du 22 octobre prochain, a été diffusé au Comic Con New York 2017. Les téléspectateurs et Carl ont été surpris par un mystérieux inconnu.

Un nouveau rebondissement majeur

« Rick et son groupe, ainsi que le Royaume et Hilltop, se réunissent pour affronter Negan et les Saviors ». C’est le synopsis du premier épisode, intitulé Mercy, de cette huitième saison de The Walking Dead. Dans le dernier épisode en date, Rick et compagnie montaient en effet une défense pour se protéger d’une attaque. La huitième saison de The Walking Dead commence alors avec Carl, le fils de Rick. Alors qu’il tente de trouver de l’essence au milieu de vieilles carcasses de voitures, il se fait surprendre par une voix. L’extrait s’arrête cependant justement au moment où il pointe son arme vers le mystérieux inconnu.

De qui s’agit-il ? Il faut attendre le 23 octobre prochain, sur OCS, pour connaître la réponse.