Underworld va être adapté en série TV par le réalisateur des deux premiers films

Le réalisateur Len Wiseman vient d’annoncer son intention d’adapter la saga Underworld en série TV. En ce moment, la série n’est encore qu’au stade de préparation, mais le réalisateur s’est déjà permis d’avancer l’idée originale.

« La série sera un tout nouveau départ par rapport au film. Je ne veux pas dire qu'elle sera plus adulte, mais elle aura un ton et des personnages moins comic-book » a déclaré Len Wiseman, le coauteur et directeur des deux premiers films : Underworld et Underworld : Evolution. Le projet a été annoncé pour la première fois en 2014, lors du New York Comic Con. La série qui sera produite par la compagnie Sketch Films devrait réunir Len Wiseman en tant que producteur exécutif, Tom Rosenberg, Gary Lucchesi et Eric Reid.

La série devrait surtout permettre de pallier l’échec au box-office du cinquième volet de la saga, Underworld : Blood Wars, qui n’a pu réunir que près de 81 millions de dollars.

Reste à savoir si l’actrice Kate Beckinsale figurera au casting de la série pour incarner une nouvelle fois le rôle de Selène. L’actrice et le réalisateur Len Wiseman sont en effet divorcés depuis deux ans.