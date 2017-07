Un service de parking pour les voitures autonomes

Mercedez-Benz et l’équipementier Bosch ont annoncé leur projet de parking autonome. Le service sera proposé au Musée Mercedez-Benz à Stuttgart, en Allemagne. Les conducteurs des voitures de la marque pourront descendre de leur véhicule, taper sur le bouton « garer » sur une application mobile spéciale et visiter les lieux sans se soucier du reste, car la voiture se conduit toute seule vers le parking du bâtiment.

>>> Lire aussi GM donne les clés de la voiture aux développeurs d'applications

Dans un premier temps, la technologie ne prendra en charge que les modèles disposant du système de conduite autonome de Mercedez-Benz. Mais, elle peut s’étendre à d’autres marques de véhicules. En effet, le parking autonome dispose d’un système de capteur intégré qui guide les voitures autonomes à travers le parking. Les deux entreprises n’ont pas encore communiqué sur les critères de compatibilité, mais il est certain que le système peut être installé dans d’autre parking.

Les avantages d’un tel service sont nombreux : les conducteurs ne perdent plus du temps à chercher un stationnement, et un parking peut augmenter sa capacité de 20 % puisqu’il est possible de réduire l’espace entre les voitures. Le musée de Stuttgart constitue le premier programme pilote et le service sera rendu public en début 2018 s’il reçoit l’aval des autorités.