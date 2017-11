SFR a boosté le réseau chez Patrick Drahi avant de se faire racheter

Racheté par Altice en avril 2014, SFR a visiblement œuvré pour que tout se déroule sans accroc auprès de ses acquéreurs. On apprend aujourd'hui que certains de ses techniciens ont amélioré la vitesse de connexion chez Patrick Drahi et deux autres patrons de l'entreprise, juste avant qu'Altice mette la main sur l'entreprise.



C'est la journaliste Elsa Bembaron qui révèle ce détail dans un livre intitulé « Patrick Drahi, l'ogre des networks ». L'affaire remonte à 2014, à une époque où Altice souhaitait racheter SFR à Vivendi. Pour s'attirer les bonnes grâces des patrons d'Altice et faciliter la transaction, les techniciens de SFR ont entrepris de rechercher la domiciliation des trois grands patrons de SFR, parmi lesquels on trouve bien évidemment Patrick Drahi. « Une fois les "patrons" localisés, il n'y a plus qu'à agir. Le réseau SFR est déjà en proie à des difficultés techniques, dues à des rénovations. Pour illustrer les progrès faits, les ingénieurs s'attaquent en premier lieu aux antennes situées à proximité des logements des trois chefs. Et là, miracle, la qualité du réseau s'améliore. »



Les techniciens de SFR ont donc opéré quelques travaux, afin d'améliorer la qualité de connexion de leur foyer. Et effectivement, cela a fonctionné puisque les trois pontes en question ne se sont pas privés « de relayer la bonne nouvelle », sans savoir pour autant que leur domicile avait été privilégié à l'époque.



Tout allait donc bien pour le meilleur des mondes lors du rachat de SFR par Altice. L'affaire n'a été révélée que très récemment, et comble de l'ironie, Patrick Drahi n'aurait découvert la supercherie truchement qu'au moment de la publication du livre d'Elsa Bembaron.



