[Promo] Fibre RED : 100 Mbits à 10 €/mois à vie !

SFR propose la fibre (ou ADSL/VDSL) à 10 € par mois via sa division RED. Contrairement à ses précédentes offres promotionnelles, ce tarif est valable à vie. Pour en profiter, il faut y souscrire avant le 2 octobre.



Sans engagement, cet abonnement comprend une connexion jusqu’à 100 Mb/s en débit descendant et 50 Mb/s en débit montant pour les clients disposant de la fibre FTTH (5 Mb/s en THD ou FTTLA). La bande passante passe à 25 Mb/s en ADSL et jusqu’à 70 Mb/s en VDSL. Dans ces deux cas, l’upload est de 15 Mb/s.

La téléphonie est le second service inclus dans ce forfait. Elle donne accès aux appels illimités « vers les fixes en France et plus de 100 destinations », mais ne propose pas d’illimité vers les mobiles (disponible en option). Il en va de même pour les services télévisuels qui sont absents de cette offre. Il est tout de même possible de souscrire à l’option idoine pour 2 € par mois (une caution de 49 € est réclamée pour le boîtier TV additionnel).



Enfin, l’option SFR Presse est incluse avec 10 numéros disponibles par mois (magazines ou quotidiens).



À noter que s’il est possible d’annuler son abonnement à tout moment, SFR retiendra 49 € au titre des frais de résiliation. Cependant, il est possible de récolter jusqu’à 100 € sur les frais prélevés par l’ancien fournisseur d’accès, lors de la souscription de cette offre.

