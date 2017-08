Sharp dévoile l’Aquos S2 et son écran borderless

Sharp, le fabricant japonais vient de dévoiler l’Aquos S2. Comme prévu, lesmartphone arbore un écran borderless, tout en rappelant à la fois l’iPhone 8 et l’Essential Phone. L’année 2017 aura été marquée par la tendance des smartphones à écran sans bord. Sharp est notamment connu pour avoir lancé le premier terminal bord à bord : l’Aquos Crystal.



L’Aquos S2 est un smartphone qui possède un écran IGZO de 5,5 pouces. Tout comme le prochain flagship d’Apple, il présente des bordures très fines autour de l’écran qui lui permettent de garder une certaine envergure (141,8 x 72,04 x 7,9 mm). De plus, l’Aquos S2 est équipé d’un capteur photo frontal intégré qui rappelle l’Essential Phone.



Le smartphone est proposé en deux versions qui possèdent toutes les deux une capacité de batterie à 3020 mAh. La version la plus abordable est équipée d’un processeur Snapdragon 630, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. La version Premium est quant à elle dotée d’un processeur Snapdragon 660, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.



L’Aquos S2 est actuellement en vente uniquement en Chine. La version abordable est vendue à 372 dollars (317 euros) et la version premium à 520 dollars (443 euros). On ignore si un lancement à l’international est prévu.

