Sharp a réussi à copier l'Essential Phone (en plus moche)

Le dernier né de la marque Sharp, l’Aquos R Compact, reprend l’apparence de l’Essential Phone et crée la confusion chez les utilisateurs, notamment pour ses caractéristiques bien différentes de celles des précédents modèles de la gamme R chez Sharp.

L’Aquos R Compact présente les mêmes qualités que le PH-1 d’Essential Phone avec une lunette inférieure plus large et un bouton d’accueil physique. Contrairement à ses ainés, l’Aquos R Compact est plus petit, mais l’appareil propose un affichage de bord à bord, rejoignant la tendance du marché actuel. Le nouveau Smartphone de Sharp embarque en effet un écran large de 4.9 pouces offrant une résolution IGZO LCD de 2032x1080.

La version mini de l’Essential Phone de Sharp n’est cependant pas prévue pour le marché international puisque l’Aquos R Compact sera disponible uniquement au Japon, selon le site The Verge. Outre son taux de rafraîchissement élevé, identique à celui de l’iPad Pro, soit 120 Hz, le téléphone intègre un Processeur Qualcomm Snapdragon 660, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, une caméra arrière de 16,4 millions de pixels et une batterie 2500 mAh. Il est également livré avec l’Android Oreo personnalisé et la technologie Bluetooth 5.0.

L’entreprise japonaise Softbank, maison mère de Sharp, prévoit de lancer l’Aquos R Compact à partir du mois de décembre prochain.