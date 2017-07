Shazam sera le prochain super héros DC au cinéma

Time Warner poursuit sur sa lancée après le succès de Wonder Woman. Le géant de l’industrie du cinéma a plusieurs projets en préparation. En tête de liste, on retrouve Aquaman qui est attendue durant l’été 2018. Il est talonné par un long métrage consacré à Shazam, l’un des plus grands héros de l’univers DC. Le film sera pris en charge par New Line, une entreprise sœur de Warner Bross au sein du conglomérat américain.

Le projet a déjà son réalisateur : David F. Sandberg qui a travaillé sur le second volet du film d’horreur Annabelle. L’équipe devrait commencer le tournage entre janvier et février 2018 pour respecter une date de sortie au courant de l’année 2019, selon les sources citées par The Hollywood Reporter. À la production, les discussions sont en cours avec Peter Safran, un ancien collègue de David F. Sandberg pendant le tournage d’Annabelle. L’homme a également produit Aquaman.

À ce stade, le casting reste inconnu, mais Dwayne Johnson est pressentie pour incarner Black Adam, l’ennemie du héros. Rien n’est certain puisque l’acteur est engagé dans un spinoff consacré à ce personnage et développé parallèlement avec le film Shazam.

