Sheena : la première héroïne de comics se paie un nouveau film

Sheena par le dessinateur J. Scott Campbell

Alors que Wonder Woman fait un véritable carton au cinéma (le film a rapporté plus de 813 millions de dollars à travers le monde), voilà qu'une autre héroïne de comics va débarquer sur grand écran. Son nom ne vous parlera peut-être pas, mais il s'agit pourtant de la première femme à avoir eu droit à un comic à son nom.



Sheena est en effet la plus ancienne héroïne du monde des comics. La jeune femme est en effet apparu en 1937, soit près de 4 ans avant Wonder Woman. Sheena est une femme orpheline qui a grandi dans la jungle et a été élevée par une sorcière africaine. Capable de communiquer avec les animaux, elle défend ces derniers de la barbarie des hommes. La jeune femme avait déjà eu droit à une adaptation cinématographique en 1984 dans lequel Tanya Roberts incarnait l'héroïne, ainsi qu'à deux séries TV : une première diffusée entre 1955 et 1956 (26 épisodes), et une seconde en 2000.



Le site Deadline rapporte que Millenium Films travaille actuellement sur un reboot de la licence Sheena au cinéma. À la production de ce film, on trouve des noms comme Avi Lerner (Expendables, Conan, La Chute de la Maison Blanche...), Trevor Short ou encore Joe Gatta (Dumb And Dumber To, Le Loup de Wall Street...). Le film se cherche actuellement une actrice susceptible d'incarner Sheena sur grand écran, le tournage devant avoir lieu d'ici l'été 2018.

Super-héros : quels comics faut-il avoir lus ?