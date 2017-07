Shenmue 3 ne sera pas jouable à la Gamescom 2017

Shenmue 3, probablement un des jeux les plus attendus du moment par ses fans, sera bel et bien présent à la Gamecom 2017. Malheureusement, son développeur Ys Net vient d’informer ses soutiens qu’il ne bénéficiera pas d’une grosse présentation et que contrairement aux attentes, aucune version jouable ne sera présente sur le salon, une déception pour les fans qui n’augure pas du meilleur.

L’annonce de Shenmue 3 lors de l’E3 2015 avait fait grand bruit : cela faisait presque 15 ans que les fans attendaient cette suite, dont le développement avait été annulé par Sega après l’échec de la Dreamcast. Le créateur de la saga, Yu Suzuki, avait alors annoncé la création d’un Kickstarter sur lequel les fans pouvaient participer au financement, qui bénéficie également du soutien officiel de Sony. Le jeu avait été initialement prévu pour une sortie fin 2017, mais depuis, rien ne semble se passer comme prévu.

Le jeu est en effet particulièrement remarqué par son absence lors de l’E3 2017 (ainsi que l’année précédente), alors même que Yu Suzuki annonçait la mauvaise nouvelle : la sortie du jeu a été repoussée de près d’un an, et est désormais prévue pour le deuxième semestre 2018. Comme pour se rattraper, le studio avait néanmoins annoncé que le jeu serait présent lors de la Gamecom 2017, qui se tiendra à Cologne du 23 au 26 août prochain. Mais sur la page Kickstarter, le développeur vient de clarifier les choses : s’il s’agit bien d’un événement à destination des fans, au cours duquel le créateur Yu Suzuki sera présent, ce ne sera pas « un grand événement avec vidéos promotionnelles et démos jouables sur place ». Le studio promet « plus de détails » sur cet événement à mesure que la date approchera, mais il semble qu’il faudra encore attendre pour avoir des nouvelles précises du jeu en lui-même.