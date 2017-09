Shkreli met en vente l'unique album de Wu-Tang Clan sur eBay

Le très controversé Martin Shkreli vient de mettre en vente un album de Wu-Tang Clan sur eBay. Il s’agit de l’unique exemplaire de l’album « Once upon a Time in Shaolin » acheté en 2015 pour 2 millions de dollars.



Martin Shkreli est connu pour avoir été « l’homme le plus détesté d’Amérique » après avoir augmenté le prix des médicaments destinés aux séropositifs de 5000%. L’année dernière, le patron a également été jugé coupable pour fraude et manipulation. Mais il est également celui qui a fait l’acquisition en 2015 de l’unique album du célèbre groupe américain de hip-hop pour une somme astronomique de 2 millions de dollars.



Mardi soir, Shkreli a décidé de mettre en vente l’album sur eBay. Si on ignore encore les motivations du patron, il s’agirait peut-être d’une énième provocation. Il a en effet déclaré qu’il pouvait annuler la vente à tout moment et qu’il avait même pensé à détruire l’album par frustration.



Pour l’instant, l’enchère la plus chère s’élève à 201 000 dollars. Martin Shkreli annonce que la moitié de la somme sera reversée à la recherche médicale.

>>>>>>>>> Lire aussi : Un véritable van de surveillance du FBI a été vendu sur eBay