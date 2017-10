Pour Siri, Despacito est l'hymne national de la Bulgarie

Aucune intelligence artificielle n’est parfaite et Siri en a fourni la preuve, confondant l’hymne national Bulgare avec Despacito, tube de l’été 2017 et chanson la plus écoutée en streaming de tous les temps.

En réalité, l’hymne national de la Bulgarie est « Mila Rodino » (Мила Родино en cyrillique), traduit par « Chère Patrie ». Mais il semblerait que l’assistant vocal d’Apple se soit emmêlé les pinceaux, proposant à la place la chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee.



A noter que l’expérience a été effectuée sous iOS 11 et ne peut plus être reproduite actuellement. Relevée par un utilisateur de Reddit, elle a été corrigée il y a quelques heures par les équipes d’Apple.



La firme américaine n’a pas commenté ce raté. Rappelons que Siri basait se basait sur les résultats de Bing, moteur de recherche de Microsoft, jusqu’à la semaine dernière. Il s’est depuis reporté sur ceux de Google. Mais rien ne permet de prouver un quelconque lien entre ce changement et l’erreur su-cité.