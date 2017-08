Un site porno propose de produire la saison 3 de Sense8

Netflix a annoncé que Sense8 ne connaîtra pas une saison 3. L’annonce du service de streaming a déçu de nombreux fans d’autant plus que l’intrigue reste entière. La saison 2 s’ouvrait en effet sur une scène où les huit Sensitifs étaient regroupés à Londres, prêts à en découdre avec BPO. Malgré tout, la créatrice de la série TV, Lana Wachowski, a écrit entièrement la saison 3. La nouvelle n’a pas échappé au site pour adultes XHamster. Dans une lettre ouverte, il a manifesté son intérêt pour Sense8, proposant à Lana et à Lilly Wachowski de la produire et de l’héberger.

Il semble qu’il ne s’agisse pas d’une blague ou de la production d’une autre version de Sense 8. « Nous ne parlons pas d'une parodie, mais bien d'un revival. Depuis que nous avons appris l’annulation, nous avons cherché un moyen d'y remédier. Même si nous sommes ravis que Netflix lui offre une conclusion, nous aimerions que vous considériez une autre option : laisser xHamster produire la série », écrivent les dirigeants du site qui met en avant les nombreux avantages de leur plateforme. Le site dispose de nombreux visiteurs et d’un revenu important pour mener à terme le projet des sœurs Wachowski. Reste à voir si ces arguments vont les convaincre.