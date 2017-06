Skylake-X Core i9-7900X : le meilleur CPU du moment ?

Nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont testé sous toutes les coutures le nouveau Core i9-7900X d'Intel, un processeur appartenant à la toute nouvelle génération de processeur Skylake-X. Avec ses 10 cœurs et ses 20 threads, sa fréquence de base de 3,3 GHz capable de monter à 4,3 GHz, ce nouveau CPU a de quoi faire saliver celles et ceux qui ont besoin d'une grosse puissance de calcul de la part de leur PC de bureau. Alors que vaut ce nouveau processeur face aux (pas si vieux) CPU Skylake ?



>> Test de Skylake-X : Intel Core i9-7900X, le CPU le plus puissant ?